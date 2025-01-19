تشكيل الزمالك - عاطف والسيد أساسيان أمام إنييمبا.. وصبحي في حراسة المرمى

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

محمد عاطف - الزمالك ضد ليفيلز

أعلن كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الأساسي لمواجهة إنييمبا في ختام مجموعات الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق إنييمبا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وحسم الزمالك تأهله كمتصدر للمجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

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ودفع جروس بالثنائي محمد السيد ومحمد عاطف في التشكيل الأساسي.

كما يبدأ محمد صبحي في حراسة المرمى ويجلس محمد عواد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد – محمد عاطف.

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد زيزو.

مقاعد البدلاء: محمد عواد وأحمد فتوح وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وسيف جعفر وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

الكونفدرالية الزمالك محمد السيد محمد عاطف
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