تشكيل المصري – بامبو أساسي لأول مرة ضد بلاك بولز.. وعودة الغندور

الأحد، 19 يناير 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

المصري

يقود كريم بامبو هجوم النادي المصري لأول مرة بجانب صلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة بلاك بولز بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل المصري شهد عودة خالد الغندور للبدء في وسط الملعب بجانب محمد مخلوف.

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ويبدأ كريم بامبو كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى المصري، فيما يعود صلاح محسن لقيادة الهجوم بعد التواجد على دكة البدلاء ضد فاركو.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – محمد هاشم – خالد صبحي – حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف – خالد الغندور.

أمامهما: كريم بامبو – عبد الرحيم دغموم – فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: صلاح محسن.

ويحتاج المصري للفوز على بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي بغض النظرعن نتيجة لقاء الزمالك مع إنييمبا النيجيري.

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