هارفي إليوت يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

الأحد، 19 يناير 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

هيرفي إيليوت ليفربول

تحدث هارفي إليوت جناح ليفربول عن مستقبله، بعدما ذكرت بعض التقارير إمكانية رحيله قريبا.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن برايتون وبوروسيا دورتموند من بين الأندية التي تهتم بضم هارفي إليوت جناح ليفربول.

وقال إليوت في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "ليفربول هو فريقي. أريد أن أقاتل من أجل مكاني".

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وأضاف "سأفعل كل ما يلزم من أجل القتال على مكاني في الفريق".

كانت شبكة سكاي قد أوضحت أن قلة عدد الدقائق التي لعبها إليوت تحت قيادة أرني سلوت لفت أنظار أندية الدوري الإنجليزي والبوندسليجا إلى مراقبة مستقبله مع الريدز.

وذكر التقرير أن إليوت قد يرحل من ليفربول في حالة استمرار عدم لعبه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو الصيف المقبل.

يذكر أن هارفي إليوت أصيب في سبتمبر الماضي خلال تدريبات منتخب إنجلترا دون 21 عاما بكسر في القدم.

قبل الإصابة، عانى إليوت من بداية محبطة للموسم مع المدرب الجديد أرني سلوت.

إذ لم يلعب سوى 7 دقائق فقط مع ليفربول قبل الإصابة.

ومع عودته من الإصابة، لعب دقائق محدودة كبديل في 8 مباريات.

فيما لعب مباراة ساوثامبتون في كأس رابطة المحترفين كاملة.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن ملاحقه أرسنال، ولعب مباراة أقل.

هارفي إليوت ليفربول
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