كرة يد - باستور يستدعي فيصل أمام كرواتيا.. واستبعاد بلال وطارق

الأحد، 19 يناير 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد الأرجنتين في بطولة العالم لليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة كرواتيا في بطولة العالم.

ويلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد في ختام المرحلة الأولى.

وخرج من قائمة مصر أمام كرواتيا الثنائي بلال مسعود ومحمد طارق، وعاد عبد الرحمن فيصل.

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ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وكانت مصر قد فازت في الجولة الأولى على الأرجنتين وفي الثانية على البحرين، ويبحث المنتخب الوطني عن الفوز الثالث مساء اليوم لحسم قمة المجموعة الثامنة.

وجاءت قائمة المباراة كالتالي:

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي).

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