ميرور: سيتي قد ينفق ربع مليار جنيه استرليني في يناير لضم 6 لاعبين

الأحد، 19 يناير 2025 - 14:19

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

ذكرت جريدة ميرور أن مانشستر سيتي قد ينفق ربع مليار جنيه استرليني هذا الشتاء لضم 6 لاعبين.

سيتي اقترب بالفعل من ضم عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت وعبد القادر خوشانوف من لانس وفيتور ريس من بالميراس.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي يخطط لضم 3 لاعبين، حسم منهم صفقات 3 بالفعل.

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وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لما قد ينفقه سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قد يصل إلى 250 مليون جنيه استرليني.

ويأتي ذلك بعدما نجح النادي في تمديد عقد هدافه إيرلينج هالاند لمدة تسع سنوات ونصف.

ولفتت بعض التقارير إلى أن خوشانوف وفيتور ريس خضعا للكشف الطبي بالفعل مع النادي.

فيما يخضع مرموش للكشف الطبي يوم الاثنين، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وستكلف الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

وبات مرموش قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

مانشستر سيتي عمر مرموش
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