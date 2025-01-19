تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برينتفورد، في مباراة شهدت نجاح فريقه في العودة لسكة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 22 من المسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان البديل داروين نونيز صاحب ثنائية الفوز بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 21 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 379 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.