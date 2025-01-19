مواعيد مباريات الأحد 19 يناير 2025.. ختام مجموعات الكونفدرالية ويد مصر ضد كرواتيا

تختتم مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر يناير 2025 منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بينما يلعب منتخب رجال كرة اليد مواجهة قوية أمام كرواتيا في ختام منافسات الدور الأول من بطولة العالم.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق إنييمبا ضمن منافسات الجولة الختامية من المسابقة في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 8.

بينما يستضيف المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي في نفس التوقيت.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 7.

دوري أبطال إفريقيا

يستضيف صنداونز فريق الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الختامية في تمام السادسة مساء.

ويلعب الرجاء أمام مانيما يونيون في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق برايتون ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل توتنام ضيفا على إيفرتون في نفس التوقيت ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على إبسويتش في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق لاس بالماس في الخامسة والربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة يد

تقام منافسات الجولة الختامية من الدور الأول ببطولة العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا صاحب الأرض في التاسعة والنصف مساء.

كرة طائرة

تقام منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.

ويلعب الأهلي أمام أربيل العراقي في تمام الثالثة عصرا.

بينما يواجه الزمالك فريق الكويت الكويتي في الخامسة والنصف مساء.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة الاتحاد القطري للكرة الطائرة على يوتيوب.