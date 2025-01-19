أرتيتا: لا نستحق التعادل.. وهذا رأيي في إلغاء هدف هافيرتز

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال رضاه عن الأداء واستياءه من النتيجة، بعد تعادل فريقه مع أستون فيلا 2-2.

وقال أرتيتا في تصريحاته لقناة بي بي سي سبورت: "كنا مذهلين. أنا فخور بطريقة لعبنا وهيمنتنا وسلاسة اللعب".

وأضاف "لعبنا 3 مباريات في 6 أيام. أنا فخور باللاعبين ولكني محبط للغاية. كنا نستحق أكثر ولم نحصل على ما نستحقه".

وعن هدفي أستون فيلا قال: "هذه ليست المعايير التي نتطلبها دفاعيا. هناك خط رفيع ضدهم حيث يبقونك على الحافة طوال الوقت".

وعن هدف كاي هافيرتز الملغي قال: "رأيته ومن زاوية معينة لا تبدو لمسة يد، ومن زاوية أخرى تبدو لمسة يد".

واختتم "القرار تم اتخاذه. كانت لدينا العديد من الفرص الأخرى وكان يمكننا الفوز حتى بدون هذا الهدف".

وتعادل أرسنال مع ضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

فيما تقدم أستون فيلا مؤقتا للمركز السابع برصيد 36 نقطة، بانتظار لعب مانشستر سيتي الثامن (35) ضد إبسويتش الأحد.