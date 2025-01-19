النادي الرابع هذا الموسم.. عبد الرحمن خالد ينضم لـ غزل المحلة

الأحد، 19 يناير 2025 - 01:08

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد السكندري - عبد الرحمن خالد جبنة

أعلن نادي غزل المحلة ضم عبد الرحمن خالد "جبنة" معارا من الاتحاد حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

وسيكون ذلك رابع نادي لعبد الرحمن في الموسم الحالي بعدما بدأ مع العربي الكويتي وخاض مباراة كبديل ثم فسخ تعاقده بعد 11 يوما.

وانضم في بداية الموسم الجاري للاتحاد بعد حل أزمته مع وكيله بعد قيده في نادي إيديال جولدي بالدرجة الرابعة.

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وبقميص الاتحاد لم يخض أي مباراة رسمية في النصف الأول من الموسم ورحل، والآن سيرتدي قميص زعيم الفلاحين قادما من زعيم آخر وهو الثغر.

وسبق أن كشف اللاعب لقناة أون تايم سبورتس: "تحدثت مع رئيس النادي وعبر لي عن رغبته بعدم مغادرتي، وفي حال رحيلي سيتم على سبيل الإعارة، إذا لعبت ضد بيراميدز وصمم المدرب على رحيلي، فلن أستطيع اللعب رفقة أي فريق إذا رحلت في يناير المقبل نظرا لمشاركتي مع العربي الكويتي بداية الموسم الحالي".

وفي وقت سابق علم FilGoal.com إن عبد الرحمن خالد جنبة سيرحل عن الاتحاد السكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة اللاعب.

الاتحاد كان قد وقع عقوبة على جبنة في وقت سابق بإيقاف اللاعب وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اعتراضه على قرار المدرب بابافاسيليو باستبداله خلال مواجهة سموحة الودية.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم قبل الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

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