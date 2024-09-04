كما كشف في الجول - الاتحاد يتعاقد مع عبد الرحمن خالد جبنة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 - 17:40

كتب : هاني العوضي

الأهلي - المقاولون - عبد الرحمن خالد جبنة

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع عبد الرحمن خالد جبنة لاعب المقاولون العرب السابق.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اقتراب عبد الرحمن خالد من الانتقال لنادي الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده مع جبنة لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

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وجاء تعاقد الاتحاد مع عبد الرحمن خالد بناء على رغبة بابافاسيليو مدرب الفريق الجديد.

وانضم عبد الرحمن خالد لنادي الاتحاد بعد انتهاء أزمته مع نادي إيديال جولدي.

وقال هاني سعيد رئيس جولدي لـ في الجول: "عبد الرحمن خالد جبنة انتقل لنادي الاتحاد بعدما تقدم باعتذار لنا".

وأضاف "حصلنا على 375 ألف جنيه إضافة إلى 10% من قيمة تعاقده مع نادي الاتحاد".

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من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحلة بعد 12 ثانية فقط.

عبد الرحمن خالد الاتحاد السكندري ميركاتو
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