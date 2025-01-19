سلوت: كان سيحدث لنا ما لا نستحقه.. ولذلك نحب وجود داروين

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول سعادته بأداء فريقه في الفوز على برينتفورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحاته لقناة بي بي سي سبورت: "خلال الموسم كنا نأمل في هذه اللحظات. كان يمكننا تسجيل هدف فوز متأخر أمام مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، اليوم نجحنا في ذلك".

وأضاف "كنا قريبين من الحصول على ما لا نستحقه. لقد خلقنا العديد من الفرص مثلما حدث يوم الثلاثاء أمام فورست. كنا قريبين من الخروج بلا فوز".

وعن داروين نونيز قال: "إنه يحدث تأثيرا كبيرا حين يلعب ويجلب الطاقة والقوة. أغلب مبارياتنا نكون مسيطرين حول منطقة الجزاء في نصف الساعة الأخير، بينما تكون الساعة الأولى مفتوحة أكثر، وبالتالي من الجيد أن لدينا لاعب مثل داروين".

وتابع "أنا لا أنظر فقط للنتائج. لقد خلقنا العديد من الفرص، ولكن الآن هذا فوز وبالتالي لست بحاجة للفت النظر إلى الأداء".

واختتم "أنا سعيد بالأداء، وبرينتفورد قاتل بقوة ولديه خطة جيدة ولاعبين جيدين. كانت مباراة ممتعة للمشاهدة مثل أي مباراة يلعبها ليفربول".

وسجل هدفي الريدز داروين نونيز في الدقيقتين 91 و93.

الفوز حافظ على الصدارة والفارق، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 50 نقطة في المركز الأول، وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

الفارق 6 نقاط عن أرسنال بعد تعادل الأخير مع أستون فيلا 2-2.