دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي

حجزت 7 فرق مقاعدها في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-25 بوجود الأهلي وبيراميدز، فكيف ستجري قرعة دور الـ 8؟

ويتبقى مقعد وحيد لم يُحسم بعد لحساب المجموعة الثانية محصور بين صنداونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي.

كما لم تُحسم الصدارة في المجموعة أيضا بين صنداونز والجيش الملكي المغربي وهو ما سنعرفه عقب إطلاق صافرة النهاية في مواجهة الفريقين غدا الأحد.

ويحتاج الجيش الملكي للفوز أو التعادل لضمان الصدارة بعدما ضمن تأهله من الجولة الماضية.

فيما يعني الفوز لصنداونز الصدارة، والتعادل الوصافة، والخسارة انتظار نتيجة الرجاء ضد مينياما الكونغولي لتحديد موقفع من التأهل.

ويمتلك الرجاء فرصة وحيدة وهي الفوز بفارق أهداف كبير (أكبر من 3 أهداف) وخسارة صنداونز من أجل خطف بطاقة التأهل بعدما فاز كل فريق على الآخر بنفس النتيجة 1-0.

في البداية إليكم الفرق المتأهلة حتى الآن

المجموعة الأولى: الهلال السوداني – مولودية الجزائر

المجموعة الثانية: الجيش الملكي

المجموعة الثالثة: أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – الأهلي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – بيراميدز

القرعة

لم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد قرعة ربع النهائي والتي سنعرف من خلالها الطريق حتى المباراة النهائية.

كالعادة السنوات الماضية يلتقي أوائل المجموعات مع أصحاب المركز الثاني.

وبالتالي لن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في ربع النهائي لكن ربما تجعل القرعة كلاهما في وجه الآخر في نصف النهائي على سبيل المثال حال التأهل.

وبذلك سيخوض الأهلي وبيراميدز مباراة الذهاب في مصر والإياب خارجها بعدما احتلا المركز الثاني.

الأهلي سيواجه الهلال السوداني أو الترجي التونسي أو متصدر المجموعة الثانية (الجيش الملكي المغربي أو صنداونز الجنوب إفريقي).

بيراميدز سيواجه الهلال السوداني أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو متصدر المجموعة الثانية (الجيش الملكي المغربي أو صنداونز الجنوب إفريقي).

مواعيد ربع النهائي

الذهاب: 28-29 مارس 2025 – الإياب: 4-5 أبريل 2025

مواعيد نصف النهائي

الذهاب 18-19 أبريل 2025 – الإياب: 25-16 أبريل 2025

مواعيد النهائي

الذهاب: 24 مايو 2025 – الإياب: 1 يونيو 2025