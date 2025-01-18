دوري أبطال إفريقيا – بعيدا عن طريق الأهلي.. بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية

اكتسح بيراميدز ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة 6-0 في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز: صديق أوجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف إبراهيم "أوباما".

وحل بيراميدز في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الترجي بعدما تساويا بنتيجة 13 نقطة.

وتصدر وصيف النسخة الماضية الترتيب بفضل فوز 2-0 في تونس والخسارة 2-1 في القاهرة.

وتذيل دجوليبا الترتيب برصيد نقطتين، فيما حل ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وودعا البطولة.

وتساوى بيراميدز بفضل السداسية مع الأهلي كأقوى هجوم في دور المجموعات إذ سجل كل فريق 14 هدفا.

ولن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الدور المقبل من دوري الأبطال بعدما اكتفى كل فريق باحتلال الوصافة.

وسيلتقي بيراميدز وفقا للقرعة مع متصدر الترتيب لأحد المجموعات الـ 3 الأخرى هم: الهلال السوداني أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو متصدر المجموعة الثانية بين الجيش الملكي أو صنداونز.

ولأول مرة سيخوض بيراميدز مواجهات ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وصف المباراة

لم يحتج بيراميدز سوى دقيقتين فقط من أجل تسجيل الأول عن طريق صديق أوجولا بتسديدة رائعة شاهدها الحارس وهي تسكن شباك دون حركة.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 10 بعد بينية متقنة من رمضان صبحي.

في الشوط الثاني أضاف مصطفى فتحي بتسديدة أرضية مقوسة من داخل منطقة الجزاء الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وعزز رمضان صبحي من تقدم بيراميدز بالهدف الرابع من علامة الجزاء.

وسجل البديل عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس بتسديدة مقوسة على يمين الحارس بعد مراوغة رائعة للمدافع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وأنهى البديل الآخر يوسف أوباما اللقاء بالهدف السادس بعد 10 دقائق لينتهي اللقاء بسداسية دون مقابل.

وفي نفس المجموعة انتصر الترجي بنتيجة 4-1 على ساجرادا الأنجولي في ملعب حمادي العقربي في رادس ما حسم له الصدارة.

وسجل أشرف الجبري ثلاثية للترجي في شباك الضيوف في الدقائق 16 و55 و59.