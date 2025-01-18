دوري أبطال إفريقيا – بعيدا عن طريق الأهلي.. بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية

السبت، 18 يناير 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

مروان حمدي - بيراميدز

اكتسح بيراميدز ضيفه دجوليبا المالي بنتيجة 6-0 في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز: صديق أوجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف إبراهيم "أوباما".

وحل بيراميدز في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الترجي بعدما تساويا بنتيجة 13 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - رباعي هجومي في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي مؤتمر مدرب بيراميدز: التأهل لا يكفي.. ووجودنا ضمن أفضل 8 في إفريقيا فخر كبير بيراميدز يتجاوز أزمة طائرة أنجولا ويرتقي لصدارة الدوري مؤقتا بثلاثية أمام المحلة

وتصدر وصيف النسخة الماضية الترتيب بفضل فوز 2-0 في تونس والخسارة 2-1 في القاهرة.

وتذيل دجوليبا الترتيب برصيد نقطتين، فيما حل ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وودعا البطولة.

وتساوى بيراميدز بفضل السداسية مع الأهلي كأقوى هجوم في دور المجموعات إذ سجل كل فريق 14 هدفا.

ولن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الدور المقبل من دوري الأبطال بعدما اكتفى كل فريق باحتلال الوصافة.

وسيلتقي بيراميدز وفقا للقرعة مع متصدر الترتيب لأحد المجموعات الـ 3 الأخرى هم: الهلال السوداني أو أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أو متصدر المجموعة الثانية بين الجيش الملكي أو صنداونز.

ولأول مرة سيخوض بيراميدز مواجهات ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

وصف المباراة

لم يحتج بيراميدز سوى دقيقتين فقط من أجل تسجيل الأول عن طريق صديق أوجولا بتسديدة رائعة شاهدها الحارس وهي تسكن شباك دون حركة.

وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 10 بعد بينية متقنة من رمضان صبحي.

في الشوط الثاني أضاف مصطفى فتحي بتسديدة أرضية مقوسة من داخل منطقة الجزاء الهدف الثالث في الدقيقة 53.

وعزز رمضان صبحي من تقدم بيراميدز بالهدف الرابع من علامة الجزاء.

وسجل البديل عبد الرحمن مجدي الهدف الخامس بتسديدة مقوسة على يمين الحارس بعد مراوغة رائعة للمدافع داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وأنهى البديل الآخر يوسف أوباما اللقاء بالهدف السادس بعد 10 دقائق لينتهي اللقاء بسداسية دون مقابل.

وفي نفس المجموعة انتصر الترجي بنتيجة 4-1 على ساجرادا الأنجولي في ملعب حمادي العقربي في رادس ما حسم له الصدارة.

وسجل أشرف الجبري ثلاثية للترجي في شباك الضيوف في الدقائق 16 و55 و59.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا الترجي دجوليبا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي خبر في الجول - محمد السيد جاهز لمواجهة إنييمبا.. وموقف السعيد والونش مؤتمر كولر: لا تعليق بشأن الصفقات.. وهدفنا مستحق ولن أراقب اللاعبين خارج الملعب انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (6)-(0) دجوليبا.. فوز كاسح كريم وليد: الخسارة من أورلاندو ستشكل دافعا لنا من أجل حصد اللقب مدرب أورلاندو: الفوز على الأهلي في القاهرة أمر مميز.. ورافقنا الحظ خلال اللقاء تشكيل بيراميدز - رباعي هجومي في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفرط في الصدارة بالخسارة من أورلاندو بايرتس
أخر الأخبار
كرة يد - تونس وقطر يتأهلان للدور الرئيسي لبطولة العالم 2025 34 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
فابريجاس يوضح حقيقة التفاوض مع فاتي.. وموقف ألي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – بعيدا عن طريق الأهلي.. بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - محمد السيد جاهز لمواجهة إنييمبا.. وموقف السعيد والونش ساعة | الكرة الإفريقية
موتا: نعطي الثقة للخصوم بسبب الأخطاء.. والفوز على ميلان لا يحدث في اليوم نفسه ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد يغيب عن قائمة نانت لمواجهة سانت إيتيان.. وتقرير يكشف السبب ساعة | المحترفون
كونسيساو: أنا المسؤول عن تغيير هذا الوضع.. علينا أن نكون أكثر جوعا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة