ليفربول المستفيد الأول.. أرسنال يتعثر أمام أستون فيلا

ببطولة القائم والعودة وخدمة مصالح ليفربول، تعادل أرسنال مع ضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أرسنال بهدف جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 35 بعد تمريرة من لياندرو تروسار.

وفي الدقيقة 37 أصيب أمادو أونانا وخرج ليجري أستون فيلا تبديلا اضطراريا بنزول لامار بوجارد بدلا منه.

ومع انطلاق الشوط الثاني أتى لوكاس ديني بدلا من إيان ماتسين.

وفي الدقيقة 55 سجل أرسنال الهدف الثاني بصناعة تروسار مجددا، وإنهاء كاي هافيرتز هذه المرة.

وقلص فيلا الفارق في الدقيقة 59 بهدف يوري تيليمانس بعد عرضية من لوكاس ديني.

وفي الدقيقة 61 كاد تيليمانس يتعادل، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وأتى التعادل في الدقيقة 68 بتسديدة أولي واتكينز بعد عرضية من ماتي كاش.

وفي الدقيقة 80 حل جون دوران بدلا من أولي واتكينز.

على الجانب الآخر أتى رحيم سترلينج بدلا من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 82.

ثم أتى ليون بايلي بدلا من جاكوب رامسي في الدقيقة 85.

وسجل كاي هافيرتز هدف الفوز في الدقيقة 88، ولكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وفي الدقيقة 90 اصطدمت تسديدة ميكيل ميرينو بالقائم، ليتابعها تروسار فيتصدى إيميليانو مارتينيز ويحولها إلى ركنية.

بذلك يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

فيما تقدم أستون فيلا مؤقتا للمركز السابع برصيد 36 نقطة، بانتظار لعب مانشستر سيتي الثامن (35) ضد إبسويتش غدا الأحد.