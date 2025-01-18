الصدارة مهددة.. ليجانيس يوقف سلسلة انتصارات أتليتكو مدريد بهدف وحيد

السبت، 18 يناير 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

ماتيا ناستاسيتش

أوقف ليجانيس سلسلة انتصارات أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة 20.

ولم يخسر الروخيبلانكوس في آخر 8 مباريات بالدوري الإسباني ما تسبب في اعتلاه ترتيب المسابقة.

وتعد تلك أول خسارة لأتليتكو مدريد بعد 15 انتصار متتالي في جميع المسابقات.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق ماتيا ناستاسيتش في الدقيقة 49.

وأهدر أنطوان جريزمان فرصة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ورغم استحواذ أتليتكو مدريد الذي وصل لـ 67% على الكرة وتسديداته الـ 19 إلا أن الفريق لم يستطع هز شباكه مستضيفه.

وأصبحت صدارة الروخيبلانكوس مهددة، فالخسارة أبقت أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 44 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف.

ولأول مرة ينتصر ليجانيس على أتليتكو مدريد في مباراة رسمية سواء بالدوري الإسباني أو الدوري الإسباني الدرجة الثانية بعد 13 مباراة سابقة.

وبفضل الفوز خرج ليجانيس من مراكز الهبوط وارتقى للمركز الـ 15 برصيد 22 نقطة.

ماتيا ناستاسيتش ليجانيس الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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