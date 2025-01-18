مؤتمر كولر: لا تعليق بشأن الصفقات.. وهدفنا مستحق ولن أراقب اللاعبين خارج الملعب

رفض مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي التعليق بشأن مستجدات إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفرط الأهلي في فرصة تصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من أورلاندو بايرتس بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "خسرنا من خصم قوي وبالرغم من هذا أهدرنا الكثير من الفرص وكان من المفترض أن يتم احتساب هدفنا قبل نهاية المباراة، أنا شاهدت الهدف أكثر من مرة".

وأضاف "اللاعب الذي تواجد في التسلل لم يلمس الكرة في البداية، أريد أن أعرف من الاتحاد الإفريقي لماذا لا يتم استخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات في أقوى بطولة في القارة".

وأكمل "التمس العذر للحكام لأنهم لن يتمكنوا من مشاهدة كل اللقطات بوضوح، على كاف أن يراجع الأمر".

وواصل "لم نتعاقد مع أي لاعب ولدينا الكثيرين مصابين والوضع صعب، لكن التأهل من المركز الثاني لا يعنني أننا غير قادرين على تحقيق اللقب".

وتابع "في موسمي الأول كانت الأمور صعبة والهلال السوداني أهدر ركلة جزاء أمام صنداونز وتأهلنا بسببها".

وأكمل "نشعر بالأسف للخسارة لكن سنواصل العمل، لدينا 32 لاعبا لولا الإصابات لتغيرت الأمور".

وشدد "وضعنا صعب بسبب الإجهاد كما حدث في أبيدجان 7 ساعات سفر ورطوبة وحرارة، هذه ليست أعذارا وكل لاعب يعرف مسئوليته وعليه أن ينام ويتدرب ويتغذى جيدا ولن أضع وراء كل لاعب من يراقبه لمتابعة ما يقوم به".

وتابع "لو سجلنا الفرص لتغيرت الأمور ولا توجد عقدة".

وأنهى حديثه قائلا: "هل تلقيت أخبارا مطمئنة بشأن الصفقات؟ لا، شكرا ليس لدي تعليق".

وضمن أورلاندو بايرتس الصدارة برصيد 14 نقطة فيما ظل الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط في المركز الثاني وكلاهما تأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

ولأول مرة يخسر الأهلي في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا بعد 21 مباراة دون خسارة، منذ الهزيمة من صنداونز بنتيجة 1-0 في نسخة 2021-22.

وبذلك سيواجه الأهلي الفرق التي احتلت المركز الأول في مجموعات دوري الأبطال في مرحلة ربع النهائي، والتي تحدد منها حتى الآن الهلال السوداني.