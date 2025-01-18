انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (6)-(0) دجوليبا.. فوز كاسح

السبت، 18 يناير 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد دجوليبا المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي بعدما حسم بيراميدز تأهله من الجولة الماضية لربع النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف الترجي التونسي المتصدر بنفس الرصيد والمتفوق بفضل النتائج المباشرة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 77: أوباما يضيف الهدف السادس

ق 67: جوووول الخامس.. عبد الرحمن مجدي يعزز التقدم بمراوغة المدافع والتسديد بسهولة في الشباك.

ق 60: جوووول رمضان صبحي يضيف الرابع لبيراميدز من علامة الجزاء

ق 53: جووووول مصطفى فتحي يسجل الهدف الثالث بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 10: جوووووول مروان حمدي يسجل الثاني بعد بينية رمضان صبحي

ق 2: جوووووول أوووووول مبكر صديق أوجولا يسجل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

بداية اللقاء

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