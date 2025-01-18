كريم وليد: الخسارة من أورلاندو ستشكل دافعا لنا من أجل حصد اللقب

السبت، 18 يناير 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

كريم وليد - الأهلي - أورلاندو

أوضح كريم وليد لاعب الأهلي أن الخسارة من أورلاندو بايرتس ستشكل دافعا للفريق من أجل حصد لقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر أورلاندو بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وحسم صدارة المجموعة لصالحه.

وقال كريم وليد لاعب الأهلي عبر بي إن سبورتس: "كنا نريد الفوز من أجل تصدر المجموعة لكن الأهم التأهل وسيكون هذا اللقاء دافعا لنا من أجل حصد اللقب".

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وأضاف "أورلاندو فريق صعب ويعرف كيف يلعب كرة على الأرض، والتوفيق حالفهم خلال فرصتين، ونمر في الفترة الحالية بضغط مباريات وهناك إجهاد".

وأتم "الخسارة ربما ستفيدنا لنعيد حسابتنا في الفترة المقبلة".

سجل لأورلاندو كل من ريلبوهلي موفوكينج وجليبرتو، فيما سجل حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد.

وضمن أورلاندو بايرتس الصدارة برصيد 14 نقطة فيما ظل الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط في المركز الثاني وكلاهما تأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

ولأول مرة يخسر الأهلي في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا بعد 21 مباراة دون خسارة، منذ الهزيمة من صنداونز بنتيجة 1-0 في نسخة 2021-22.

وبذلك سيواجه الأهلي الفرق التي احتلت المركز الأول في مجموعات دوري الأبطال في مرحلة ربع النهائي، والتي تحدد منها حتى الآن الهلال السوداني.

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