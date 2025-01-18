مدرب أورلاندو: الفوز على الأهلي في القاهرة أمر مميز.. ورافقنا الحظ خلال اللقاء

أبدى خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سعادته بتحقيق فريقه للفوز على الأهلي في استاد القاهرة.

وانتصر أورلاندو بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وحسم صدارة المجموعة لصالحه.

وقال ريفيرو عبر بي إن سبورتس: "خضنا مباراة جيدة وكلا الفريقين بحث عن الفوز منذ أول دقيقة".

وأكمل "الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين، وفي الشوط الثاني بعدما سجلنا هدف التقدم لم يكن هناك أي خيار للأهلي سوى الهجوم، واستطعنا إدارة المباراة واللعب بشكل جيد".

وأردف "رافقنا الحظ خلال اللقاء وأقدر ما قدمه لاعبي فريقي بأن نأتي للقاهرة ونحقق الفوز على الأهلي فهذا أمر مميز لنا".

وتابع "نحن فريق شاب ويمتلك القدرة على الكفاح والآن نحن في الصدارة وسعيد بذلك والأهم الشخصية التي أظهرها فريقي في القاهرة على وجه الخصوص".



















































































































وصرّح أيضا خلال المؤتمر الصحفي: "من الجيد أن نحصد 14 نقطة في أول مشاركة لنا في دور المجموعات".

وأتم "نحترم كل الفرق التي تنافسنا في البطولة ونقدر تاريخها، لعبنا مباراة كاملة ضد الأهلي سارت بسيناريو صعب خاصة أن الفريق يضم لاعبا واحدا يمتلك خبرة قارية، الفوز على الأهلي يشجعنا لإثبات أنفسنا في الأدوار المقبلة".

وردا على التواصل مع محلل الأداء بجهاز لاسلكي، قال: "نحن فريق عمل واحد ونحاول إيجاد الحلول خلال المباراة وهذا يحدث في كل أندية العالم حاليا".

وأتم "غيابات الأهلي ليست مؤثرة، الفريق يضم أسماءً عديدة وكل من يشارك عليه أن يؤدي ونحن أيضا نتعرض لضغط مباريات وغيابات".

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سجل لأورلاندو كل من ريلبوهلي موفوكينج وجليبرتو، فيما سجل حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد.

وضمن أورلاندو بايرتس الصدارة برصيد 14 نقطة فيما ظل الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط في المركز الثاني وكلاهما تأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

ولأول مرة يخسر الأهلي في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا بعد 21 مباراة دون خسارة، منذ الهزيمة من صنداونز بنتيجة 1-0 في نسخة 2021-22.

وبذلك سيواجه الأهلي الفرق التي احتلت المركز الأول في مجموعات دوري الأبطال في مرحلة ربع النهائي، والتي تحدد منها حتى الآن الهلال السوداني.