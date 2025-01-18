تشكيل بيراميدز - رباعي هجومي في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا

أعلن كرونوسلاف يوريتشيتش تشكيل فريقه في مواجهة دجوليبا المالي في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الدفاع الجوي بعدما حسم بيراميدز تأهله من الجولة الماضية لربع النهائي.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي – محمود مرعي – أحمد توفيق

الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف "قطة"

أمامهما: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – صديق أوجولا

الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – علي جبر – بلاتي توريه – كريم حافظ – محمد رضا "بوبو" – علاء – عبد الرحمن مجدي – يوسف أوباما – دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف الترجي التونسي المتصدر بنفس الرصيد والمتفوق بفضل النتائج المباشرة.