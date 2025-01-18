دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يفرط في الصدارة بالخسارة من أورلاندو بايرتس

فرط الأهلي في فرصة تصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من أورلاندو بايرتس بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من دور المجموعات.

سجل لأورلاندو كل من ريلبوهلي موفوكينج وجليبرتو، فيما سجل حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد.

وضمن أورلاندو بايرتس الصدارة برصيد 14 نقطة فيما ظل الأهلي ثانيا برصيد 10 نقاط في المركز الثاني وكلاهما تأهل للدور المقبل منذ الجولة الماضية.

ولأول مرة يخسر الأهلي في ملعبه بدوري أبطال إفريقيا بعد 21 مباراة دون خسارة، منذ الهزيمة من صنداونز بنتيجة 1-0 في نسخة 2021-22.

وبذلك سيواجه الأهلي الفرق التي احتلت المركز الأول في مجموعات دوري الأبطال في مرحلة ربع النهائي، والتي تحدد منها حتى الآن الهلال السوداني.















































































































التشكيل

بدأ عمر الساعي أساسيا لأول مرة بقميص الأهلي، فيما تواجد مصطفى شوبير في عرين الأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

وصف المباراة

في الدقيقة 10 توغل هوتو لاعب أورلاندو وسدد كرة أعلى العارضة من على حدود منطقة الجزاء بدون أدنى تدخل من وسط ودفاع الأهلي.

وبعد 5 دقائق أهدر ياسر إبراهيم برأسية فرصة التقدم بعد عرضية متقنة من محمد مجدي "أفشة".

وفي الدقيقة 18 مرت عرضية من الجميع وأودعها خالد عبد الفتاح برأسية تصدى لها الحارس وتابعها عمر الساعي بركلة مقصية مرت أعلى العارضة.

وسدد إمام عاشور كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات في منتصف المرمى، شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني مرت رأسية مهاجم أورلاندو بسلام بجوار قائم شوبير الأيسر في الدقيقة 49.

واستغل ريلبوهلي موفوكينج خطأ دفاعي مشترك من ربيعة وعبد الفتاح وسدد بسهولة في الشباك هدف تقدم الضيوف في الدقيقة 53.

ولأول مرة تهتز شباك مصطفى شوبير في دوري أبطال إفريقيا بعد 867 دقيقة.

واستقبل شوبير هدفا وحيدا في نهائي نسخة 2023 ضد الوداد وحافظ بعدها على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية.

وبعدها مباشرة منع الحارس هدفا محققا من وسام أبو علي بعد عرضية إمام عاشور في الدقيقة 57.

وأجرى مارسيل كولر 3 تغييرات دفعة واحدة بمشاركة محمد هاني وكريم الدبيس وحسين الشحات بدلا من أفشة وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي في الدقيقة 64.

وبعد 5 دقائق أرسل الدبيس كرة طولية متقنة للشحات الذي سدد كرة ساقطة سكنت الشباك معدّلا النتيجة 1-1.

ورفع الشحات رصيده من الأهداف القارية لـ 23 مقلصا الفارق مع عماد متعب لـ 5 أهداف.

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وفي الدقيقة 83 سجل جيلبرتو هدف التقدم للضيوف بعد متابعة لرأسية ارتدت من عارضة الشناوي معيدا تقدم أورلاندو في اللقاء.

وأطلق وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 87، وبعد دقيقة أهدر الشحات فرصة التعادل.

وفي الدقيقة 90+5 سجل رامي ربيعة هدفا ألغي بداعي التسلل لتنتهي المباراة بفوز أورلاندو