الشحات يعزز رصيده التهديفي قاريا.. وشباك شوبير تهتز لأول مرة بعد 867 دقيقة

عزز حسين الشحات رصيده التهديفي في المسابقات الإفريقية بقميص الأهلي، فيما اهتزت شباك مصطفى شوبير لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعد 9 مباريات.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف سجل ريلبوهلي موفوكينج في الدقيقة 53 مستفيدا من خطأ دفاعي مشترك بين رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

ولأول مرة تهتز شباك مصطفى شوبير في دوري أبطال إفريقيا بعد 867 دقيقة.

واستقبل شوبير هدفا وحيدا في نهائي نسخة 2023 ضد الوداد وحافظ بعدها على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية.

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وأدرك البديل حسين الشحات التعادل في الدقيقة 69 بعد 5 دقائق من المشاركة كبديل.

ورفع الشحات رصيده من الأهداف القارية لـ 23 مقلصا الفارق مع عماد متعب لـ 5 أهداف.

وساهم الشحات في 6 أهداف هذا الموسم خلال 19 مباراة مع الأهلي بتسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.