انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

تابع من هنا

--

ق 90 تسديدة من ميرينو تضرب القائم والمتابعة من تروسار تتحول لركنية

ق 88 جووول من كاي هافيرتز ولكن تقنية الفيديو تلغيه بسبب لمسة يد

ق 85 ليون بايلي بدلا من جاكوب رامسي

ق 82 رحيم سترلينج بدلا من جابرييل مارتينيلي

ق 80 جون دوران بدلا من أولي واتكينز

ق 68 جووووول أولي واتكينز يسجل التعادل بقدمه بعد عرضية من ماتي كاش

ق 61 تيليمانس يسدد في القائم

ق 59 جووووول يوري تيليمانس يقلص الفارق برأسية بعد عرضية من لوكاس ديني

ق 55 جوووول كاي هافيرتز يسجل الثاني بصناعة تروسار

ق 46 لوكاس ديني بدلا من إيان ماتسين

ق 37 لامار بوجارد بدلا من أمادو أونانا

ق 35 جوووول جابرييل مارتينيلي يسجل بعد تمريرة من لياندرو تروسار

بداية المباراة