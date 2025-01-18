انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) أستون فيلا
السبت، 18 يناير 2025 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.
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ق 90 تسديدة من ميرينو تضرب القائم والمتابعة من تروسار تتحول لركنية
ق 88 جووول من كاي هافيرتز ولكن تقنية الفيديو تلغيه بسبب لمسة يد
ق 85 ليون بايلي بدلا من جاكوب رامسي
ق 82 رحيم سترلينج بدلا من جابرييل مارتينيلي
ق 80 جون دوران بدلا من أولي واتكينز
ق 68 جووووول أولي واتكينز يسجل التعادل بقدمه بعد عرضية من ماتي كاش
ق 61 تيليمانس يسدد في القائم
ق 59 جووووول يوري تيليمانس يقلص الفارق برأسية بعد عرضية من لوكاس ديني
ق 55 جوووول كاي هافيرتز يسجل الثاني بصناعة تروسار
ق 46 لوكاس ديني بدلا من إيان ماتسين
ق 37 لامار بوجارد بدلا من أمادو أونانا
ق 35 جوووول جابرييل مارتينيلي يسجل بعد تمريرة من لياندرو تروسار
بداية المباراة