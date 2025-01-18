احتفل على طريقة ميسي.. داروين ينقذ ليفربول أمام برينتفورد بمشاركة صلاح

السبت، 18 يناير 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

داروين نونيز

تغلب ليفربول على مضيفه برينتفورد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد سلسلة خرافية من الإسهامات المتتالية والتسجيل والصناعة، توقف محمد صلاح للمباراة الثانية على التوالي أمام برينتفورد.

وسجل هدفي الريدز داروين نونيز في الدقيقتين 91 و93.

الفوز حافظ على الصدارة والفارق، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 50 نقطة في المركز الأول، وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

الفارق 7 نقاط عن أرسنال الذي يخوض مباراته في الجولة الحالية أمام أستون فيلا اليوم السبت.

حاول برينتفورد مبكرا عن طريق برايان مبومو ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 34 أرسل صلاح رأسية إلى دومينيك سوبوسلاي ولكن الكرة ارتطمت بدفاعات برينتفورد.

وسدد سوبوسلاي كرة قوية في الدقيقة 35 ولكنا ضربت العارضة.

وصنع صلاح مجددا في الدقيقة 39 لكودي جاكبو ولكن التسديدة أتت خارج المرمى.

وفي الدقيقة 65 أتى الثنائي أندرو روبرتسون وداروين نونيز بدلا من كوستاس تسيميكاس ولويس دياز.

واستمرت تبديلات ليفربول في الدقيقة 80 بنزول كورتيس جونز وهارفي إليوت بدلا من أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

ثم حل فيديريكو كييزا بدلا من كودي جاكبو في الدقيقة 87.

وأخيرا أتى الهدف الأول بتوقيع داروين نونيز بعد تمريرة من ترينت ألكساندر أرنولد داخل المنطقة في الدقيقة 91، ليخلع قميصه ويرفعه أمام الجماهير، على طريقة احتفال ليونيل ميسي الشهير في الكلاسيكو أمام ريال مدريد عام 2017.

وبعدها بدقيقتين، سجل داروين الثاني بإنهاء رائع بعد تمريرة من هارفي إليوت.

ليفربول يتصدر برصيد 50 نقطة، والفارق 7 نقاط عن أرسنال قابلة للتقلص إلى 4 إن فاز أرسنال على أستون فيلا، ولكن الريدز يملكون مباراة مؤجلة.

أما برينتفورد فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

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