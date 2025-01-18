مؤتمر علي ماهر: ندرس البدائل لتعويض غياب الشامي.. وليس أمامنا إلا الفوز فقط

السبت، 18 يناير 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

علي ماهر

كشف علي ماهر المدير الفني لـ المصري أن النادي يدرس البدائل لتعويض غياب محمد الشامي.

ويستعد المصري للقاء بلاك بولز الموزمبيقي في آخر مباريات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "تركيزنا كبير في مباراة الغد، ليس أمامنا إلا الفوز فقط لضمان الصعود، وسعيد بمستوى لاعبي المصري وروحهم القتالية".

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وأضاف "جماهير المصري كلمة السر ومفتاح تحقيق الفوز. مستوى اللاعبين يتطور بمرور الوقت".

وأتم "حزين لإصابة الشامي وندرس بدائل لتعويض غيابه".

وتعرض الشامي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها خلال الفوز على فاركو بنتيجة 1-0 في الدوري المصري.

ومن جانبه قال كريم العراقي: "درسنا فريق بلاك بولز جيدا، المباراة لا تقبل القسمة على اثنتين ونركز في الفوز فقط".

وأتم "طموحاتنا كبيرة والحضور الجماهيري يعطينا الحافز".

ويحتاج المصري للفوز على بلاك بولز بأي نتيجة للتأهل لربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك ضد إنييمبا النيجيري.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن بطل نيجيريا.

علي ماهر المصري الكونفدرالية
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