تشكيل أرسنال - غياب ساليبا أمام أستون فيلا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب ويليام ساليبا مدافع الجانرز عن قائمة الفريق.

بينما يستمر غياب بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس وبن وايت وريكاردو كالافيوري بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - جابرييل ماجالهايس - يورين تيمبر - مايلز لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: لياندرو تروسار - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يواجه برينتفورد الآن.

بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 35 نقطة.