انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(2) أورلاندو.. خسارة اللقاء والصدارة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريقان لربع النهائي بالفعل، ويسعى كلاهما لخطف الصدارة.

ويتصدر أورلاندو الترتيب برصيد 11 نقطة مقابل 10 للأهلي في المركز الثاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+5: هدف غير محتسب للأهلي بداعي التسلل على رامي ربيعة

ق 88: الشحات يهدر مجددا فرصة التعادل

ق 87: تسديدة من وسام تمر بجوار القائم

ق 83: هدف أول عن طريق جيلبرتو برأسية مستفيدا من رأسية ارتدت من العارضة

ق 70: مرتدة سريعة للأهلي تنتهي بتسديدة قوية من مروان عطية يحولها الحارس بصعوبة لركنية

ق 69: جوووول الدبيس يصنع وتسديدة ساقطة من الشحات من فوق الحارس مسجلا التعادل

ق 64: 3 تغييرات للأهلي بمشاركة محمد هاني وكريم الدبيس وحسين الشحات بدلا من أفشة وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي

ق 57: الحارس يمنع هدفا محققا لوسام بعد عرضية إمام

ق 53: هدف أول لأورلاندو بعد خطأ من رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح يستغله المهاجم موفوكينج ويسجل

ق 49: رأسية من مهاجم أورلاندو تمر بسلام بجوار قائم شوبير

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تصويبة من إمام عاشور يتصدى لها الحارس بثبات في منتصف المرمى

ق 18: عرضية تمر من الجميع ويضعها خالد عبد الفتاح برأسية يبعدها الحارس ويتابعها الساعي بركلة مقصية تمر أعلى العارضة

ق 15: ياسر إبراهيم يهدر فرصة التقدم برأسية مرت بجوار القائم بعد عرضية متقنة من افشة.

ق 10: توغل من هوتو وتسديدة تمر أعلى العارضة

بداية اللقاء