تشكيل أورلاندو بايرتس - ماكجوبا يقود الهجوم في مواجهة الأهلي
السبت، 18 يناير 2025 - 17:13
كتب : FilGoal
أعلن خوسي ريفييور مدرب أورلاندو بايرتس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.
ويلتقي أورلاندو بايرتس مع الأهلي على استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويقود إيفيدينس ماكجوبا هجوم أورلاندو في المباراة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: سيفو تشايني.
الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.
الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.
الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.
ويحتل أورلاندو بايرتس صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.
ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.
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