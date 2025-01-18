تشكيل أورلاندو بايرتس - ماكجوبا يقود الهجوم في مواجهة الأهلي

السبت، 18 يناير 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس

أعلن خوسي ريفييور مدرب أورلاندو بايرتس تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلتقي أورلاندو بايرتس مع الأهلي على استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقود إيفيدينس ماكجوبا هجوم أورلاندو في المباراة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - عودة وسام.. والساعي أساسي لأول مرة بمواجهة أورلاندو مواعيد مباريات السبت 18 يناير - ليفربول ضد برينتفورد.. والأهلي يواجه أورلاندو قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو مؤتمر مدرب أورلاندو: مباراة الأهلي يتوقف عليها مواجهة ربع النهائي.. وإمام عاشور لاعب مميز

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيفو تشايني.

الدفاع: ريليبوهيلي موفوكينج - نيكوسيناثي سيبيسي – ثابيسو سيساني – باسيكا ماكو.

الوسط: ماكيهليني ماكوالا – باتريك ماسوانجاني – ثالينتي ماباثا.

الهجوم: ثابيسو ليبيتسو– ديون هوتو – إيفيدينس ماكجوبا.

ويحتل أورلاندو بايرتس صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة ليلتقي في ربع النهائي مع أحد أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الأخرى.

أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر علي ماهر: ندرس البدائل لتعويض غياب الشامي.. وليس أمامنا إلا الفوز فقط مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) أورلاندو.. الثاني يضيع بعد مرتدة رائعة دوري أبطال إفريقيا - مولودية الجزائر يتأهل لربع النهائي.. وحارس مازيمبي يهز شباك الهلال تشكيل الأهلي - عودة وسام.. والساعي أساسي لأول مرة بمواجهة أورلاندو لاعب إنييمبا: الضغط الجماهيري أمام الزمالك لا يمثل لنا مشكلة.. ووضعنا استراتيجية لتحقيق نتيجة إيجابية مؤتمر الجزيري: سنخوض لقاء إنييمبا من أجل الفوز.. وأتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة بالدور التالي مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) أستون فيلا.. بداية المباراة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
احتفل على طريقة ميسي.. داروين ينقذ ليفربول أمام برينتفورد بمشاركة صلاح 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر علي ماهر: ندرس البدائل لتعويض غياب الشامي.. وليس أمامنا إلا الفوز فقط 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدير يوفنتوس يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر سيتي لضم كامبياسو 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية عمورة لا تكفي.. بايرن ميونيخ ينتصر على فولفسبورج في مواجهة الـ 5 أهداف 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. تصدي رائع 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - غياب ساليبا أمام أستون فيلا 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا: ميلان يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم ووكر.. والتفاصيل المالية 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة