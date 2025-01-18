تشكيل الأهلي - عودة وسام.. والساعي أساسي لأول مرة بمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أورلاندو بايرتس.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس على استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد التشكيل استمرار مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي، مع عودة وسام أبو علي للتشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية في الدوري.

ويشارك عمر الساعي لأول مرة كأساسي في تشكيل الأهلي منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: كريم وليد – مروان عطية – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: عمر الساعي – وسام أبو علي – إمام عاشور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي – يوسف أيمن – محمود عبد المنعم "كهربا" – أكرم توفيق – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد هاني – كريم الدبيس – محمد عبد الله.

ويحتل أورلاندو بايرتس صدارة جدول المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة على أورلاندو لضمان صدارة المجموعة.