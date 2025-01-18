سكاي: مرموش يخضع للكشف الطبي مع مانشستر سيتي يوم الإثنين

السبت، 18 يناير 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت ألمانيا عن موعد خضوع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت للكشف الطبي في مانشستر سيتي.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

مانشستر سيتي

وفقا لبليتنبرج فإن مرموش سيخضع للكشف الطبي يوم الإثنين المقبل.

وستكلف الصفقة مانشستر سيتي 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

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وذكر بليتينبرج إن مرموش سيتقاضى راتبا يتراوح بين 16 و17 مليون يورو في مانشستر سيتي، بصافي 10 ملايين سنويا بعد خصم الضرائب.

على الجانب الآخر كان راتبه في فرانكفورت قبل خصم الضرائب يبلغ مليوني يورو فقط.

وأعلن أينتراخت فرانكفورت غياب مرموش عن المباراة التي فاز خلالها بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند ، نظرا لكون النادي حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقاله.

وتواصل FilGoal.com مع باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت الذي كشف آخر تطورات صفقة انتقال مرموش لحامل لقفب الدوري الإنجليزي.

وقال نيدزفيدزكي عبر FilGoal.com : "أستطيع أن أؤكد أننا في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي ونتوقع أن يترك عمر مرموش نادينا قريبا".

وأضاف المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت "لقد قدم عمر الكثير لنادي آينتراخت فرانكفورت ونتمنى له التوفيق".

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وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

عمر مرموش مانشستر سيتي
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