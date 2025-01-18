تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام برينتفورد.. وغياب جوتا

السبت، 18 يناير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

يقود محمد صلاح قائد منتخب مصر هجوم فريقه ليفربول في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد برينتفورد في الجولة 22 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب برينتفورد كومينتي.

ويغيب ديوجو جوتا عن هجوم ليفربول أمام برينتفورد بسبب الإصابة.

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وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم وكانت أمام نوتينجهام في الدور الأول كما تعادل ضده 1-1 بالجولة الماضية.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي برينتفورد في المركز 11 برصيد 28.

محمد صلاح ليفربول
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