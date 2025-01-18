مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله

السبت، 18 يناير 2025 - 13:16

كتب : إبراهيم رمضان

ستانلي مدرب إنييمبا

شدد ستانلي جوما مدرب إنييمبا النيجيري على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ستانلي جوما مدرب إنييمبا النيجيري في مؤتمر صحفي: "أعلم قوة الزمالك خاصة وأنه بطل النسخة السابقة، ونتطلع لتحقيق أفضل نتيجة أمام حامل اللقب في لقاء الغد مما يساعد الفريق في المجموعة".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي ماجد سامي: هذا ما سنستفيده من انتقال مرموش.. وحالة واحدة تضطر الزمالك لبيع زيزو كأس مصر – الفوز الأول.. سموحة يتخطى زد وينتظر الفائز من الزمالك ومودرن سبورت مران الزمالك – تدريبات بدنية قوية.. وتأهيل ثنائي الفريق من الإصابة

وأضاف "الموقف صعب في المجموعة، وهدفي تحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة المصري وبلاك بولز، وأتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل قوي رغم ضمانه التأهل للدور التالي".

وأتم "لدينا إصابات في صفوف الفريق، والزمالك لديه فريق قوي بغض النظر عن غياب بعض العناصر عنه، وكل الفرق المشاركة في البطولة تعاني من ضغط المباريات".

إلى ذلك، أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك قيادة طاقم تحكيم جابوني لمباراة الفريق ضد إنييمبا.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

بيير جيسلان أتشو حكم ساحة.

ويعاونه يوريس مارليز والكاميروني كارين أتيزامبونج.

وتانجوي باتريس ميبيامي حكم رابع.

التنزاني خالد عبد الله محمد مراقب عام للمباراة.

يحيى حدقة مراقب للحكام.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

الزمالك إنييمبا
نرشح لكم
مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي خبر في الجول - الاتحاد السكندري يقترب من ضم محمود علاء مصدر من الأهلي لـ في الجول: بلال عطية تلقي عرضين للمعايشة في برشلونة وإسبانيول مواعيد مباريات السبت 18 يناير - ليفربول ضد برينتفورد.. والأهلي يواجه أورلاندو حمدي فتحي: هذا ما فعلته قبل نهائي القرن.. ولذلك أحب شراكة السولية قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو
أخر الأخبار
مدير فرانكفورت: لم نخطط لرحيل مرموش في الشتاء.. وانتقل من الانتقال إلى مانشستر سيتي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جروس: هدفنا الفوز في كل المباريات.. وجاهزون لأي منافس في الدور التالي 35 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إسباني: خيتافي سيتمم تعاقده مع إبراهيم عادل خلال الأسبوع المقبل 42 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله 58 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - الزمالك يواجه إنييمبا بزيه التقليدي ساعة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
كروز أزول المكسيكي مع لاعب ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: العين الإماراتي والاتفاق ينافسان فنربخشة على ضم تاليسكا 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 2 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حالة وسام أبو علي بعد ما تعرض له خلال عودة البعثة 4 سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي