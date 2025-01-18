مؤتمر مدرب إنييمبا: موقف المجموعة صعب.. والزمالك سيلعب بقوة رغم تأهله

شدد ستانلي جوما مدرب إنييمبا النيجيري على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام الزمالك.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره انيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ستانلي جوما مدرب إنييمبا النيجيري في مؤتمر صحفي: "أعلم قوة الزمالك خاصة وأنه بطل النسخة السابقة، ونتطلع لتحقيق أفضل نتيجة أمام حامل اللقب في لقاء الغد مما يساعد الفريق في المجموعة".

وأضاف "الموقف صعب في المجموعة، وهدفي تحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة المصري وبلاك بولز، وأتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل قوي رغم ضمانه التأهل للدور التالي".

وأتم "لدينا إصابات في صفوف الفريق، والزمالك لديه فريق قوي بغض النظر عن غياب بعض العناصر عنه، وكل الفرق المشاركة في البطولة تعاني من ضغط المباريات".

إلى ذلك، أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك قيادة طاقم تحكيم جابوني لمباراة الفريق ضد إنييمبا.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

بيير جيسلان أتشو حكم ساحة.

ويعاونه يوريس مارليز والكاميروني كارين أتيزامبونج.

وتانجوي باتريس ميبيامي حكم رابع.

التنزاني خالد عبد الله محمد مراقب عام للمباراة.

يحيى حدقة مراقب للحكام.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

فقد وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

يليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.