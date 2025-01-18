كروز أزول المكسيكي مع لاعب ميلان

السبت، 18 يناير 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

لوكا روميرو - كروز أزول

أتم نادي كروز أزول المكسيكي إجراءت التعاقد مع الأرجنتيني لوكا روميرو.

وانضم روميرو إلى كروز أزول قادما من ميلان الإيطالي.

وأعلن النادي المكسيكي ضم روميرو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية دون الشكف عن تفاصيل.

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فيما ذكرت تقارير مكسيكية أن روميرو انضم إلى كروز أزول مقابل نحو 3.5 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.

وكان ميلان الإيطالي قد تعاقد مع لوكا روميرو صيف 2023 قادما من لاتسيو في صفقة انتقال حر.

اللاعب الأرجنتيني ولد في المكسيك، في مدينة فيكتوريا دي دورانجو يوم 18 نوفمبر 2004.

وبدأ اللاعب مسيرته مع ناشئي مايوركا، ثم بدأ احترافيا مع النادي في يونيو 2020.

ولعب روميرو 9 مباريات وسجل هدفا بقميص مايوركا، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2021 ولعب معه 21 مباراة وسجل هدفا.

ميلان كروز أزول
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