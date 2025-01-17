بالقوس والسهم.. باريس سان جيرمان يعلن ضم كفاراتسخيليا

أعلن نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا قادما من نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف النادي أن عقد اللاعب الجورجي يمتد إلى 2029.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 70 مليون يورو.

وظهر كفارا خلال فيديو تقديمه يحتفل بطريقة القوس والسهم الشهيرة.

وكان أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الجنوب قد أقر برغبة كفارا في الرحيل خلال يناير الجاري.

وكان عقد كفارا ينتهي مع نابولي في صيف 2027، ورفض عرضا لتمديد تعاقده حتى 2029 براتب سنوي 5 مليون يورو.

وكان نابولي رفض عرضا في الصيف الماضي لانتقال النجم الجورجي إلى باريس رغم وصول العرض إلى 100 مليون يورو.

ولعب كفاراتسخيليا 17 مباراة هذا الموسم في الدوري الإيطالي سجل 5 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بالدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة ويبتعد عن وصيفه إنتر بفارق 3 نقاط، لكن لدى النيراتزوري مباراة مؤجلة.

ويتصدر سان جيرمان جدول المسابقة المحلية برصيد 43 نقطة.