"مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند

كشف أينتراخت فرانكفورت عن سبب غياب عمر مرموش عن الفريق في مواجهة بوروسيا دورتموند.

وأعلن النادي عبر تويتر:

أينتراخت فرانكفورت حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقال عمر مرموش. لذلك اللاعب ليس في قائمة الفريق اليوم.

ℹ️ Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell in Gesprächen mit einem anderen Klub bezüglich eines Transfers von Omar Marmoush. Daher ist der Spieler heute nicht Teil des Kaders.#SGE | #SGEBVB — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 17, 2025

ويقترب مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.