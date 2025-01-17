"مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند

الجمعة، 17 يناير 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش

كشف أينتراخت فرانكفورت عن سبب غياب عمر مرموش عن الفريق في مواجهة بوروسيا دورتموند.

وأعلن النادي عبر تويتر:

أينتراخت فرانكفورت حاليا في محادثات مع نادٍ آخر بخصوص انتقال عمر مرموش. لذلك اللاعب ليس في قائمة الفريق اليوم.

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ويقترب مرموش من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن مانشستر سيتي سيدفع 75 مليون يورو كدفعة ثابتة و5 ملايين يورو مكافآت محتملة لضم عمر مرموش.

وأوضحت التقارير أن من المقرر أن يتم الانتهاء من شروط الدفع النهائية اليوم بين الناديين.

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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