قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو

الجمعة، 17 يناير 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - وسام أبو علي

عاد وسام أبو علي إلى قائمة الأهلي مرة أخرى بعد غيابه عن الفريق في مباراة الجونة الماضية.

وكذلك تواجد مصطفى مخلوف في القائمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه أورلاندو بايرتس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

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واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للفريق وحمزة علاء ومصطفى أبو الخير.

ويغيب سمير محمد الذي تواجد في القائمة للمباراة الماضية في الدوري المصري بسبب عدم قيده في إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم ‏- أكرم توفيق – محمد هاني – كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد – إمام عاشور – مروان عطية – عمرو السولية – أفشة – مصطفى أبو الخير – أحمد نبيل "كوكا" – عمر الساعي

الهجوم: وسام أبو علي – كهربا – حسين الشحات – محمد عبد الله

ويتصدر أورلاندو جدول ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة بـ 10 نقاط.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان المجموعة بنقطة واحدة.

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