خبر سيئ للمصري.. تأكد إصابة الشامي بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 17 يناير 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

محمد الشامي - المصري

أعلن النادي المصري عن إصابة مهاجمه محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية:

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشماي مهاجم الفريق، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي بإعادة بناء الرباط المقطوع.

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صرح بذلك محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفا أن إدارة النادي المصري ستبدأ على الفور في اتخاذ كافة ترتيبات إجراء العملية الجراحية للعاب خارج مصر حرصًا على عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الشامي كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمس -الخميس- أمام نظيره فريق فاركو والتي انتهت بفوز المصري 1-0.

خضع اللاعب لفحوصات الرنين المغناطيسي مساء اليوم الجمعة والتي أثبتت في نهايتها تعرض اللاعب لتلك الإصابة.

وعاد النادي المصري البورسعيدي لتحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز بفوزه على فاركو 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وسجل محمد مخلوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وشهدت المباراة طرد محمود جاد حارس مرمى المصري عند الدقيقة

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 15 في المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف على سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب الدوري.

فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة العاشرة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وحقق النادي المصري الفوز الرابع له خلال الموسم الحالي من أصل 8 مباريات خاضها الفريق.

المصري عاد لطريق الانتصارات بعدما غابت عنه خلال المباريات الثلاثة الماضية بالدوري (حرس الحدود - الأهلي - سيراميكا كليوباترا).

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