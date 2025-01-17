انتهت كرة يد - مصر (35)-(24) البحرين.. مجموعات كأس العالم

الجمعة، 17 يناير 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد البحرين في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم.

وتضم المجموعة الثامنة كرواتيا والبحرين إلى جانب مصر والأرجنتين.

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأرجنتيني بنتيجة 39-25 في افتتاحية مشواره بالنسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت على صالة أرينا زغرب في كرواتيا.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية أمام البحرين، ثم ختام مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا المستضيف.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.

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نهاية المباراة: مصر 35-24 البحرين

30-20

25-17

18-13

نهاية الشوط الأول: مصر 16-11 البحرين

12-8

6-3

5-2

3-2 لمصر

مصر كرة يد كأس العالم لكرة اليد
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