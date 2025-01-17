مؤتمر مدرب بيراميدز: التأهل لا يكفي.. ووجودنا ضمن أفضل 8 في إفريقيا فخر كبير

الجمعة، 17 يناير 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "هذا هو اللقاء الأخير في دور المجموعات، ورغم تحقيق الفريق لهدفه وهو التأهل لربع النهائي ولكن تبقى المباراة مهمة ولابد من تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار بذات القوة".

وأضاف "رغم التأهل يبقى الفوز مهما لبيراميدز، لأن هناك احتمالات ما تزال قائمة للتواجد في صدارة المجموعة وهو ما سنلعب عليه".

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وواصل "الفوز هام للغاية ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التأهل. من الرائع لفريق حديث العهد مثل بيراميدز أن يكون بين أفضل 8 أندية في قارة أفريقيا. هذا يدعو للفخر الشديد".

وأكمل "دجوليبا رغم خروجه من البطولة يبقى فريقا قويا يمتلك لاعبين شباب صغار السن وهو فريق يجب احترامه".

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وحسم بيراميدز تأهله إلى دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على منافسه ساجرادا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل مروان حمدي هدف فريقه الوحيد.

وللمرة الأولى يتأهل بيرامديز في تاريخه إلى أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال إفريقيا.

وتعتبر هذه المشاركة لبيراميدز هي الثانية له، إذا كانت المرة الأولى له في الموسم الماضي.

يورتشيتش بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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