مؤتمر جوارديولا: كانت ستتم إقالتي رفقة إدارة أخرى.. وعلى هالاند أن يتخطاني

الجمعة، 17 يناير 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه كان سيتعرض للإقالة حال تواجده رفقة إدارة أخرى.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إبسويتش تاون في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "تجديد عقد إيرلينج هالاند يعتبر خبرا استثنائيا ودليلا على الثقة بينه وبين النادي".

أخبار متعلقة:
هالاند: مانشستر سيتي يملك البيئة التي تساعد على تقديم الأفضل.. وأشكر جوارديولا جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف تقرير: جوارديولا ينفصل عن زوجته بعد 30 عاما جوارديولا يتحدث عن أولويات سيتي في سوق الانتقالات

وأضاف "هالاند يريد إظهار مدى رغبته في التواجد هنا، إنه يحب النادي والأشخاص الذين حوله وأيضا الدوري الإنجليزي والتواجد مع عائلته، لا يوجد مكان أفضل من هنا له خلال الـ10 أعوام المقبلة".

وواصل "لا يزال بإمكان هالاند التحسن ويجب كفريق أن يخلق مواقف ولحظات لا يمكن إيقافه فيها، هو يجعلني مدرب أفضل".

وأكمل "تجديد عقدي لمدة 9 سنوات ونصف مثل هالاند؟ إذا كنت هنا في الموسم المقبل سأكون قد أمضيت 10 أعوام لذا على هالاند أن يتخطاني".

وأوضح "الفريق سيتدرب وسيخضع للتقييم لكن هناك بعض اللاعبين يعانون من إصابات، لذلك سنرى".

وشدد "ابتسامة فيل فودين عادت له من جديد، كنت قلقا منذ فترة بسبب شعوره بالإحباط، في بعض الأحيان تحتاج إلى التنفس والعودة".

وأنهى حديثه قائلا: "ثقة الإدارة بي موجودة دائما، لم أكن لأظل هنا إذا كنت أتواجد في بيئة أخرى خلال الفترة الماضية الصعبة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

بينما يأتي إبسويتش في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة في مراكز الهبوط.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي هالاند
نرشح لكم
مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي "مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند مؤتمر سلوت: جوتا يشعر بآلام.. وحالة دياز وهذا ما يجب تطويره حقق حلمه.. بوكا جونيورز يضم أندير هيريرا رابيد بوخارست في بيان رسمي: سنوقع عقوبات صارمة على بوبيندزا إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب بلجيكا
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب 3 نجوم أمام دجوليبا المالي 15 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش: لا أريد أن أكون صلاح الثاني.. وكان سببا في العمل على عقليتي 19 دقيقة | المحترفون
تشكيل نيس - عبد المنعم على مقاعد البدلاء أمام ليل 44 دقيقة | المحترفون
بمشاركة عبد القادر وتاو.. النصر يسحق نادي قطر ويتوج بكأس السوبر القطري الإماراتي ساعة | آسيا
سكاي: قفزة كبرى.. الكشف عن راتب مرموش مع مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. منتخب مصر يهزم البحرين في ثاني مبارياته ساعة | كرة يد
"مفاوضات مع نادٍ آخر".. فرانكفورت يعلن غياب مرموش عن مواجهة دورتموند ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الأهلي – عودة وسام أبو علي ومخلوف ضد أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 3 كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه