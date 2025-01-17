مؤتمر جوارديولا: كانت ستتم إقالتي رفقة إدارة أخرى.. وعلى هالاند أن يتخطاني

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه كان سيتعرض للإقالة حال تواجده رفقة إدارة أخرى.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إبسويتش تاون في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "تجديد عقد إيرلينج هالاند يعتبر خبرا استثنائيا ودليلا على الثقة بينه وبين النادي".

وأضاف "هالاند يريد إظهار مدى رغبته في التواجد هنا، إنه يحب النادي والأشخاص الذين حوله وأيضا الدوري الإنجليزي والتواجد مع عائلته، لا يوجد مكان أفضل من هنا له خلال الـ10 أعوام المقبلة".

وواصل "لا يزال بإمكان هالاند التحسن ويجب كفريق أن يخلق مواقف ولحظات لا يمكن إيقافه فيها، هو يجعلني مدرب أفضل".

وأكمل "تجديد عقدي لمدة 9 سنوات ونصف مثل هالاند؟ إذا كنت هنا في الموسم المقبل سأكون قد أمضيت 10 أعوام لذا على هالاند أن يتخطاني".

وأوضح "الفريق سيتدرب وسيخضع للتقييم لكن هناك بعض اللاعبين يعانون من إصابات، لذلك سنرى".

وشدد "ابتسامة فيل فودين عادت له من جديد، كنت قلقا منذ فترة بسبب شعوره بالإحباط، في بعض الأحيان تحتاج إلى التنفس والعودة".

وأنهى حديثه قائلا: "ثقة الإدارة بي موجودة دائما، لم أكن لأظل هنا إذا كنت أتواجد في بيئة أخرى خلال الفترة الماضية الصعبة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

بينما يأتي إبسويتش في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة في مراكز الهبوط.