حقق حلمه.. بوكا جونيورز يضم أندير هيريرا
الجمعة، 17 يناير 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوكا جونيورز تعاقده مع أندير هيريرا قادما من أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أندير هيريرا
النادي : بوكا جونيورز
وحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة تمت دون مقابل لبلباو.
ويمتد عقد هيريرا حتى ديسمبر 2026 مع بوكا جونيورز.
¡Bienvenido a Boca, Ander! 💙💛💙 pic.twitter.com/st7lo6pdow— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 17, 2025
وكانت صحيفة آس الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن عقد هيريرا يتضمن بندا لتجديده لموسم إضافي.
وكان عقد عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بلباو.
وحقق هيريرا حلمه بالانضمام إلى النادي الأرجنتيني، إذ سافر هيريرا من قبل إلى الأرجنتين وزار ملعب لا بومبونيرا وعبر عن حلمه باللعب له.
انتقل هيريرا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014 قادما من بلباو مقابل 36 مليون يورو.
ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 دون مقابل قبل أن يرحل معارا إلى بلباو مرة أخرى.