حقق حلمه.. بوكا جونيورز يضم أندير هيريرا

أعلن نادي بوكا جونيورز تعاقده مع أندير هيريرا قادما من أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن الصفقة تمت دون مقابل لبلباو.

ويمتد عقد هيريرا حتى ديسمبر 2026 مع بوكا جونيورز.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قد كشفت في وقت سابق أن عقد هيريرا يتضمن بندا لتجديده لموسم إضافي.

وكان عقد عقد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بلباو.

وحقق هيريرا حلمه بالانضمام إلى النادي الأرجنتيني، إذ سافر هيريرا من قبل إلى الأرجنتين وزار ملعب لا بومبونيرا وعبر عن حلمه باللعب له.

انتقل هيريرا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014 قادما من بلباو مقابل 36 مليون يورو.

ثم رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 دون مقابل قبل أن يرحل معارا إلى بلباو مرة أخرى.