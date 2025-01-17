كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع محمد هلال

أعلن نادي نادي مودرن سبورت تعاقده رسميا مع محمد هلال لاعب البنك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

محمد هلال النادي : مودرن سبورت

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري حتى 8 فبراير المقبل.

وكشف مودرن سبورت عن تعاقده مع محمد هلال لمدة 3 سنوات ونصف بداية من يناير الجاري.

وييسعى مودرن سبورت لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعديل نتائجه بعد تذيل ترتيب الدوري المصري.

وكشف FilGoal.com عن توصل مودرن سبورت أتم اتفاقه مع نادي البنك الأهلي لضم محمد هلال في يناير الجاري. (طالع التفاصيل)

وكان هلال قد انضم إلى البنك الأهلي في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

وخاض هلال 7 مباريات مع البنك الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وبشكل عام لعب هلال 91 مباراة بقميص البنك الأهلي وساهم في تسجيل 22 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة عقب مرور 8 جولات.

بينما لم يحقق مودرن سبورت انتصاره الأول في مسابقة الدوري حتى الآن ويتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.