خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم محمد هلال

توصل نادي مودرن سبورت لاتفاق مع البنك الأهلي من أجل ضم محمد هلال في سوق الانتقالات الشتوية بيناير الجاري.

وييسعى مودرن سبورت لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تعديل نتائجه بعد تذيل ترتيب الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن مودرن سبورت أتم اتفاقه مع نادي البنك الأهلي لضم محمد هلال في يناير الجاري.

وينتهي تعاقد محمد هلال مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتظم هلال في تدريبات مودرن سبورت خلال الساعات المقبلة.

وكان هلال قد انضم إلى البنك الأهلي في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

وخاض هلال 7 مباريات مع البنك الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفين.

وبشكل عام لعب هلال 91 مباراة بقميص البنك الأهلي وساهم في تسجيل 22 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة عقب مرور 8 جولات.

بينما لم يحقق مودرن سبورت انتصاره الأول في مسابقة الدوري حتى الآن ويتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات.