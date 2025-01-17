مؤتمر مدرب أورلاندو: مباراة الأهلي يتوقف عليها مواجهة ربع النهائي.. وإمام عاشور لاعب مميز

أكد جوزيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس أن فريقه يسعى للفوز أمام الأهلي لتعزيز موقفه في دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جوزيه ريفيرو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي: "نسعى إلى الفوز وفرصة لنا لتعزيز موقفنا، وأعتقد أن الفريقين سوف يعملون على ذلك".

وأكمل: "هدفنا الثلاث نقاط وأتمنى تقديم عرض جيد من الجانبين، نحترم الأهلي جيدا ونتيجة المباراة يتوقف عليها مباراة الدور ربع النهائي".

وأضاف: "الفوز يعني لنا الكثير وهدفنا الفوز ومواصلة المشوار".

وعن الحضور الجماهير الكبير للأهلي، رد معلقا: "لا مشكلة لدينا في حضور جماهير الأهلي بالعكس أراها فرصة جيدة ليشاهد الجميع الكرة الجميلة لنا، ونحن معتادون على هذه الأجواء".

وأثنى مدرب أورلاندو على الأهلي: "فريق رائع وإمام عاشور لاعب مميز ويسجل الأهداف، ولكني لن أحدد لاعب بعينه لأنني أتعامل مع الفريق كمجموعة".

وحسم أورلاندو والأهلي تأهلهما إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ستكون مباراة السبت لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.