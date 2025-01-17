مؤتمر قائد أولاندو: ما يهمنا هو الخروج بشباك نظيفة أمام الأهلي

يرى نكوسيناتي سيبيسي مدافع وقائد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، أن فريقه قادر على الفوز في القاهرة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء غدٍ على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح سيبيسي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل لاعبي الأهلي قادرون على إحراز الأهداف ولا يمكن أن أحدد لاعب بعينه يمثل خطورة".

وأضاف: "ما يهمنا هو الخروج بشباك نظيفة في القاهرة، ومتحمسون للغاية لآخر مباراة في دور المجموعات وسنعمل للفوز".

وأكمل: "لم أوجه رسالة خاصة للاعبين، فقط نحتاج للظهور بشكل جيد والعمل من أجل الفوز".

وحسم أورلاندو والأهلي تأهلهما إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ستكون مباراة السبت لحسم الصدارة.

موعد مباراة أورلاندو والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 18 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أورلاندو الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز من أجل حسم الصدارة.