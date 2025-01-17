أماد ديالو: مانشستر يونايتد يستطيع الفوز بكل المباريات.. وازدادت ثقتنا بعد تعادلي ليفربول وأرسنال

كشف أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد عن ازدياد ثقة فريقه بعد التعادلين الأخيرين أمام ليفربول وأرسنال قبل الفوز أمام ساوثامبتون في الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي.

وسجل ديالو 3 أهداف هاتريك أمام ساوثامبتون ليقود فريقه للعودة من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز بثلاثية.

وكان يونايتد تعادل أمام ليفربول متصدرالترتيب 2-2 في الجولة الـ20 للدوري الإنجليزي، قبل الإطاحة بأرسنال من كأس إنجلترا بركلات الترجيح.

وأوضح ديالو في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس عقب ثلاثيته أمام سوثامبتون: "يجب أن نؤمن بحظوظنا حتى صافرة النهاية وفزنا بالمباراة وهذا هو الأهم".

وتابع: "لم نكن جيدين بما يكفي في الشوط الأول وعلينا أن نستمر ونفكر في مباراة برايتون القادمة".

وخرج يونايتد الشوط الأول متأخرا في النتيجة أمام سوثامبتون بهدف نظيف سجله أوجارتي لاعب وسط يونايتد بالخطأ في مرماه.

وأتم: "أنا مؤمن بأن فريقنا يستطيع الفوز بكل المباريات، تعادلنا أمام أرسنال وليفربول وازدادت ثقتنا بعد هذين التعادلين، ودائما ما يمنحنا الجمهور الثقة".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة برايتون يوم الأحد 19 يناير في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة إذ ارتقى 3 مراكز بفضل ثلاثية أماد ديالو أمام ساوثامبتون التي ضمنت لفريقه نقاط المباراة الثلاث.