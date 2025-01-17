أثلتيك: هالاند يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2034

كشف موقع ذا أثلتيك الأمريكي عن خطوة جديدة من مانشستر سيتي لتمديد تعاقد النرويجي إرلينج هالاند مهاجم الفريق.

وأوضح الموقع الأمريكي أن إرلينج هالاند وقع عقدًا جديدا مدته 9 سنوات ونصف ليمتد حتى عام 2034.

وأضافت أثلتيك بأنه تم إزالة أي شروط جزائية تم وضعها في عقد هالاند.

وسيبلغ هالاند في حالة استمراره حتى نهاية عقده وقتها 34 عاما.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالاند السابق في يونيو 2027.

وانضم النجم النرويجي البالغ من العمر 24 عاما إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 111 هدفا في 126 مباراة.

وتوج هالاند بلقبين للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر.

وسيدعم مانشستر سيتي صفوفه خلال الانتقالات الشتوية بـ3 صفقات، وهم عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت، وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس قلبي دفاع لينس وبالميراس

وتساءل الموقع الأمريكي عن إمكانية لحاق هالاند صاحب الـ79 هدفا في الدوري الإنجليزي، بآلان شيرر الهداف التاريخي بـ260 هدفا، في حالة استمراره حتى 2034.