الزمالك: مستوى التحكيم يثير الشفقة.. ونريد منح جروس الوقت لتحديد احتياجاته

الجمعة، 17 يناير 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

أحمد سالم

أعرب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن غضبه الشديد من المستوى الذي ظهر به طاقم تحكيم مباراة فريقه ضد حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حرس الحدود 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من الدوري.

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وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر أون تايم سبورتس: "لسنا طرفا للتعليق على خسارة جوميز أمام الهلال بتسعة أهداف والزمالك من يصنع المدربين"

وشدد "مستوى التحكيم أمام حرس الحدود يثير الشفقة. الحكم ارتكب أخطاء بدائية. هل القوانين تُطبق عندما تكون ضد الزمالك ولا تُطبق عندما تكون في صالحه"

وتابع "حصلنا على وعد باستقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ولكن هذا لم يحدث حتى الآن":

وأتم تصريحاته "زياد كمال؟ ما يخص الأمور الفنية التي تخص الإعارات والصفقات سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها بشكل رسمي. نريد منح جروس الوقت لتحديد احتياجاته الفنية قبل إتخاذ القرارات".

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وسجل أهداف الزمالك : أحمد سيد زيزو (هدفين) ومصطفى شلبي.

فيما أحرز محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح هدفي حرس الحدود من ركلتي جزاء.

الزمالك حقق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعد الانتصار على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية.

ولأول مرة يفوز الزمالك تحت قيادة كريسيتان جروس في مباراة متتاليتين في مسابقة الدوري بعدما تعادل في أول مباراتين تحت قيادته ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري متفوقا على بيراميدز بفارق الأهداف وخلف الأهلي المتصدر بفارق نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز 16.

الزمالك زياد كمال حرس الحدود
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