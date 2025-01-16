خبر في الجول - أمر واحد يعيق رحيل زياد كمال عن الزمالك.. وخطوة أخيرة تحسم الأمور

يقترب زياد كمال لاعب الزمالك المعار من العودة إلى ناديه إنبي.

وعلم FilGoal.com أن زياد كمال تقدم بطلب رسمي لإدارة الزمالك للرحيل عن النادي بسبب عدم المشاركة ورغبته في العودة إلى إنبي لهذا السبب.

وتواصلت إدارة الزمالك مع إنبي لقطع إعارة اللاعب، وهو ما وافق عليه إنبي بشرط تسوية المستحقات.

وعرضت إدارة الزمالك عرضت على زياد كمال الحصول على نصف مستحقاته عن النصف الأول للموسم الحالي، وهو ما رفضه اللاعب وطلب الحصول على مستحقاته كاملة عن هذا النصف الأول.

وعلم FilGoal.com أيضا أن اللاعب لا يمانع إبداء بعض المرونة في هذه المسألة.

ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال جلسة بين إدارة الناديين في حضور اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "تم عقد جلسة بين أيمن الشريعي وحسين لبيب وتم الاتفاق على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير الجاري".

وأوضح المصدر "كانت الجلسة ودية بين رئيسي الناديين وتم الاتفاق على بنود تعاقد اللاعب من أجل قطع إعارته".

واختتم المصدر تصريحاته "خطوة واحدة متبقية الآن لإتمام الاتفاق إذ أن الأمر متوقف على حل مستحقات زياد لدى الزمالك خلال فترته إعارته".

ولعب زياد كمال مع الزمالك 8 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات بواقع 178 دقيقة فقط.

وانتقل زياد كمال إلى الزمالك على سبيل الإعارة في يناير 2024 وكان من المقرر استمراره حتى صيف 2026.

وخاض لاعب وسط الزمالك 20 مباراة بقميص الأبيض في مختلف المسابقات.

بينما خلال فترته في إنبي لعب 60 مباراة وساهم في أربعة أهداف.