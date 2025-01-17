هاتريك ديالو التاريخي ينقذ مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون

الجمعة، 17 يناير 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

أماد ديالو - مانشستر يونايتد

أنقذ أماد ديالو فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة أمام ساوثامبتون بثلاثية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل إلى أماد ديالو الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 81، و90، و90+4.

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ويعد هاتريك ديالو هو الأول في مسيرته بعمر 22 عاما و189 يوما كثاني أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هاتريك بعد واين روني (21 عاما و4 أيام) أمام بولتون

وكان ساوثامبتون أنهى الشوط الأول متقدما بهدف في الدقيقة 43 سجله أوجارتي لاعب وسط يونايتد بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة ارتقى مانشستر يونايتد 3 مراكز ليصل إلى المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند 6 نقاط في المركز الأخير.

واستمرت صحوة مانشستر يونايتد في تصحيح النتائج بعد التعادل أمام ليفربول متصدر الترتيب 2-2، وإقصاء أرسنال من كأس إنجلترا بركلات الترجيح.

وفي مباراة أخرى، حقق برايتون الفوز على حساب إيبسويتش تاون بهدفين نظيفين ضمن الجولة ذاتها.

سجل هدفي برايتون ميتوما في الدقيقة 59، وجيورجينيو روتر في الدقيقة 81.

وشارك سام مرسي لاعب الوسط المصري كبديل في الدقيقة 71.

ورفع برايتون رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد إبسويتش تاون عند 16 نقطة في المركز الـ18.

ساوثامبتون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أماد ديالو
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